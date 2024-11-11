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Росіяни, ймовірно, розстріляли двох українських військових у Курській області, - Лубінець

Понеділок 11 листопада 2024 14:49
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Росіяни, ймовірно, розстріляли двох українських військових у Курській області, - Лубінець Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За інформацією, яка шириться в інтернеті, російські війська ймовірно впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля. Натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що вже направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням втрутитися в ситуацію.

Він закликав міжнародну спільноту негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити російську агресію.

"Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя", - заявив омбудсмен.

Розстріл військових

Раніше з'явилася інформація, що російські окупанти на Покровському напрямку розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ.

Крім того, правоохоронці зараз розслідують випадок розстрілу 16 українських військовополонених росіянами на Покровському напрямку. Цей інцидент є найбільшим масовим убивством українських військовополонених від початку війни.

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