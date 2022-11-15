Росіяни йдуть по власних трупах. Гайдай розповів про ситуацію на фронті в Луганській області

Він зазначив, що в Луганській області тривають доволі запеклі і важкі бої. Так, росіяни змогли підготуватися до наступу ЗСУ - звели фортифікаційні споруди, окопалися та встигли піддягнути резерви. Зокрема, на цьому напрямку воює велика кількість мобілізованих та "зеків". Їхня кількість не дає українським захисникам швидко просуватися.

При цьому він зазначив, що місцеві жителі вже достатньо голосно чують бої біля великих міст, як Рубіжне і Кремінна. Гайдай додав, що це говорить про те, що лінія фронту потроху наближається.

"Я впевнений, що вони будуть перекидати туди ще резерви. Тут головне відслідкувати, куди вони будуть перекидати якраз тих десантників, яких зняли з херсонського напрямку", - сказав він.

За його словами, цих десантників не вистачить для закриття усіх прогалин у російській обороні. Тому від того, куду будуть перекинути десантники, будуть залежати і дії українських військ.

Гайдай вважає, що росіяни і далі будуть відправляти непідготовлених мобілізованих для спроб штурму.

"Ми бачимо одну і ту ж ситуацію: їх підвозять величезну кількість, годинами йдуть артилерійські обстріли. Потім намагаються вперед кидати десь 20-30 - до взводу солдат. Вони гинуть, знову годинами обстріли, і знову кидають підрозділи вперед... Це реально - вони йдуть по власних трупах. Вони не забирають загиблих, іноді навіть поранених залишають так само", - додав він.

Окрім того, Генштаб повідомляв, що окупанти хочуть розпочати евакуацію мешканців трьох міст Луганської області через складну гуманітарну ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомляв, що українські військові вже звільнили 12 населених пунктів в Луганській області.