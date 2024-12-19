Росіяни ввечері обстріляли прикордоння Чернігівської області, загинув майор поліції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслава Чауса.

За словами Чауса, після обстрілу стало відомо про:

правоохоронця, який перебуває у важкому стані;

постраждалого 16-річного юнака;

пошкодження житлового будинку.

Фото: росіяни вночі обстріляли прикордоння Чернігівської області, загинув майор поліції (t.me/chernigivskaODA)

Сьогодні ж, 19 грудня, Національна поліція України повідомила про смерть майора поліції Сергія Хавлука у лікарні.

Фото: Сергій Хавлук, майор поліції (t.me/UA_National_Police)

"Внаслідок удару ворожого безпілотника 18 грудня поліцейський Новгород-Сіверського райвідділу поліції Сергій Хавлук під час несення служби зазнав тяжких поранень. На жаль, він помер у лікарні", - написала Національна поліція України.

Обстріли Росії

Російські терористи регулярно здійснюють обстріли території України, що значно підвищує рівень небезпеки для мирного населення. Для завдання ударів використовуються різні види озброєння, зокрема ракетні системи, артилерійські установки, безпілотні літальні апарати, а також керовані авіаційні бомби (КАБ).

Зокрема майже кожної ночі ворог атакує Україну безпілотниками та ракетами. У ніч на 19 грудня росіяни запустили 85 дронів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 45 з них. Ще 40 були локаційно втрачені.