Росіяни впроваджують нову тактику штурмів на Донеччині: з'явилося відео

Росіяни використовують мотоцикли на фронті

Нагадаємо, що ще в березні ми повідомляли про те, як російські війська застосували 40 мотоциклів для атаки на одному з напрямків фронту. Взимку окупанти почали активніше використовувати цей транспорт на передовій.

Нещодавно ЗСУ успішно зупинили спробу прориву росіян на мотоциклах під Краматорськом, де операторами дронів було знищено 18 мотоциклістів.

Нещодавно українські дрони зірвали штурм окупантів, які намагалися досягти позицій ЗСУ на Торецькому напрямку на мотоциклах. Щоб не допустити повторення таких атак, українські бійці знищили техніку ворога.

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