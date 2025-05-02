Росіяни впроваджують нову тактику штурмів на Донеччині: з'явилося відео

Російська армія все частіше почала використовувати мотоциклетні колони та наземні дрони під час штурмових операцій у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що нова тактика росіян виявилась невдалою. Варто зауважити, що останнім часом окупанти досить часто використовують для своїх штурмів саме мотоцикли. Ймовірно, таким чином вони намагаються уникнути влучань з дронів. Адже велику кількість дрібних цілей уразити складніше, ніж одну велику.

За даними Держприкордонслужби, оператори безпілотників "Фенікс" знищили два ворожі роботизовані комплекси, танк, укриття та цілу групу мотоциклістів.

Росіяни використовують мотоцикли на фронті

Нагадаємо, що ще в березні ми повідомляли про те, як російські війська застосували 40 мотоциклів для атаки на одному з напрямків фронту. Взимку окупанти почали активніше використовувати цей транспорт на передовій.

Нещодавно ЗСУ успішно зупинили спробу прориву росіян на мотоциклах під Краматорськом, де операторами дронів було знищено 18 мотоциклістів.

Нещодавно українські дрони зірвали штурм окупантів, які намагалися досягти позицій ЗСУ на Торецькому напрямку на мотоциклах. Щоб не допустити повторення таких атак, українські бійці знищили техніку ворога.

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