UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вночі атакували Чернігівську область: загинув чоловік

Фото: росіяни вночі атакували Чернігівську область, загинув чоловік (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Степанова

Вночі 22 серпня російські війська обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області. Внаслідок атаки окупантів загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Цієї ночі ворог продовжував обстрілювати населені пункти Чернігівської області. Внаслідок ворожих ударів загинув чоловік, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

До того ж у селі Семенівка росіяни поцілили по адміністративній будівлі, внаслідок чого є руйнування, пошкоджені сусідні будинки.

Наразі слідчо-оперативні групи продовжують роботу з документування воєнного злочину росіян.

Нічна атака по Україні

Вночі 22 серпня російська армія вкотре атакувала територію України дронами-камікадзе Shahed та крилатими ракетами "Іскандер-К".

Зокрема, росіяни під ранок завдали ракетного удару по Кривому Розі. Попередньо, постраждала одна людина. Через ракетну атаку руйнувань зазнали 20 приватних будинків, пошкоджена лінія електропередач.

Також, сьогодні вночі російська армія атакувала безпілотником Синельниківський район області. Ворог влучив у приватне підприємство, після чого виникла пожежа. Згодом окупанти завдали повторного удару по території району, пошкодили лінію електропередач та іншу цивільну інфраструктуру.

Окрім того, вночі по околицях Запоріжжя росіяни завдали два ракетні удари та атакували трьома БПЛА по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч. Фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару. Інформації про постраждалих не надходило.

Також російські війська обстріляли одне із підприємств у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьВійна Росії проти України