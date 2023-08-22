Росіяни вночі атакували Чернігівську область: загинув чоловік

"Цієї ночі ворог продовжував обстрілювати населені пункти Чернігівської області. Внаслідок ворожих ударів загинув чоловік, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

До того ж у селі Семенівка росіяни поцілили по адміністративній будівлі, внаслідок чого є руйнування, пошкоджені сусідні будинки.

Наразі слідчо-оперативні групи продовжують роботу з документування воєнного злочину росіян.

Нічна атака по Україні

Вночі 22 серпня російська армія вкотре атакувала територію України дронами-камікадзе Shahed та крилатими ракетами "Іскандер-К".

Зокрема, росіяни під ранок завдали ракетного удару по Кривому Розі. Попередньо, постраждала одна людина. Через ракетну атаку руйнувань зазнали 20 приватних будинків, пошкоджена лінія електропередач.

Також, сьогодні вночі російська армія атакувала безпілотником Синельниківський район області. Ворог влучив у приватне підприємство, після чого виникла пожежа. Згодом окупанти завдали повторного удару по території району, пошкодили лінію електропередач та іншу цивільну інфраструктуру.

Окрім того, вночі по околицях Запоріжжя росіяни завдали два ракетні удари та атакували трьома БПЛА по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч. Фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару. Інформації про постраждалих не надходило.

Також російські війська обстріляли одне із підприємств у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.