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Росіяни вивели у Чорне море носій "Калібрів": який можливий залп ракет

Фото: країна-агресор вивела у Чорне море носії ракет "Калібр" (скриншот YouTube)
Автор: Валерій Савицький

В Чорному морі перебуває один ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр" із можливим залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 8 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться у повідомленні.

Обстріли України

Вранці 16 серпня у Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим повідомлялося про рух балістичної ракети в напрямку міста.

Ввечері у п'ятницю в Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу обстрілів балістикою.

Крім того, в ніч на 17 серпня, росіяни знову масштабно атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Атака досі не завершилася.

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Війна Росії проти України