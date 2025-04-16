Росіяни використовують для ударів по Україні "Шахеди" з отруйними речовинами, - ЦПД
Російські війська використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами. Окупанти роблять це з метою ураження людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.
"Центр верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Відомо, що в одному з безпілотників виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS" (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії", - йдеться в повідомленні.
У ЦПД зазначили, що ворожі дрони можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується.
Росіяни використовують хімічну зброю
Нагадаємо, нещодавно ГУР повідомляло, що російські війська системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.
У ЦПД також розповідали, що російські війська на фронті почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Зокрема, відомо про декілька випадків на Куп’янському напрямку.
До того ж ще у грудні минулого року повідомлялося, що російські окупанти використовували на війні проти України хімічні речовини. Ворог від початку повномасштабної війни отруїв понад дві тисячі українських захисників.
Тоді у ГУР повідомляли про можливе застосування російськими окупантами хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Також були повідомлення про застосування хімічної зброї російськими військами в районі Бахмута.
Окрім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт, який підтверджує наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у районі бойових дій у Дніпропетровській області.
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