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Росіяни вдарили по приватному будинку в селі під Херсоном і вбили жінку

Архівне фото: Росіяни вдарили по приватному будинку в селі під Херсоном (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 5 грудня, обстріляла село Велетенське в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Близько 16:20 окупанти обстріляли житловий будинок у населеному пункті", - йдеться у повідомленні.

Фото: Велетенське (deepstatemap.live)

Зазначається, що на подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 44-річна місцева жителька.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Росіяни вранці 5 грудня вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу центра міста дві людини загинули, також є поранені.

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Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні