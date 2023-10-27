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Росіяни вдарили по пожежній частині в Ізюмі: постраждали 8 рятувальників (відео)

Фото: росіяни вдарили по пожежній частині в Ізюмі (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вночі 27 жовтня вкотре атакували Харківську область. Окупанти завдали удару по пожежній частині в місті Ізюм. Внаслідок чого постраждали вісім рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Сьогодні пожежній охороні області - 200 років. Росія "привітала" у своєму стилі. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм", - повідомив Клименко.

Внаслідок атаки постраждали вісім рятувальників, четверо з них перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць пожежної техніки. 

 
Фото: росіяни вдарили по пожежній частині в Ізюмі (t.me/Klymenko_MVS)

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, росіяни завдали удару з ЗРК С-300. Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС.

 
Фото: наслідки удару (t.me/synegubov)

Обстріл Харківської області

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом близько. Росіяни випустили зенітні ракети С-300.

Внаслідок атаки вороги спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Також пошкоджено вантажні автомобілі.

За останніми даними, внаслідок атаки шестеро осіб загинули. Як відомо, 17 осіб отримали поранення.

Більше про деталі та наслідки цинічної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.

 

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