UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили по місту в Сумській області: загинув чоловік, є поранені

Архівне фото: Росіяни вдарили по місту в Сумській області (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 5 лютого, обстріляла місто Ворожба в Сумській області. Унаслідок атаки окупантів загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Зазначається, що о 17 годині росіяни обстріляли з РСЗВ місто Ворожба. Зафіксовано 8 вибухів.

"Унаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, його мати - травмована. Також травм зазнала ще одна людина", - йдеться в повідомленні.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/sumska.oda)

За попередньою інформацією пошкоджено п'ять житлових будинків, господарські будівлі, електричні мережі, інтернет-зв'язок.

На місці працюють відповідні служби, постраждалим надається вся необхідна допомога.

Росіяни вбивають жителів Сумської області

Нещодавно окупанти масовано обстріляли прикордонні населені пункти у Сумській області. В результаті зафіксовано руйнування будинків, а також є загиблі.

Також російські окупанти обстріляли село Степок у Сумській області. Через ворожу атаку загинув останній житель населеного пункту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСумська областьВійна в Україні