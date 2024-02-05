Росіяни вдарили по місту в Сумській області: загинув чоловік, є поранені

Російська армія сьогодні, 5 лютого, обстріляла місто Ворожба в Сумській області. Унаслідок атаки окупантів загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію .

Зазначається, що о 17 годині росіяни обстріляли з РСЗВ місто Ворожба. Зафіксовано 8 вибухів.

"Унаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, його мати - травмована. Також травм зазнала ще одна людина", - йдеться в повідомленні.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/sumska.oda)

За попередньою інформацією пошкоджено п'ять житлових будинків, господарські будівлі, електричні мережі, інтернет-зв'язок.

На місці працюють відповідні служби, постраждалим надається вся необхідна допомога.

Росіяни вбивають жителів Сумської області

Нещодавно окупанти масовано обстріляли прикордонні населені пункти у Сумській області. В результаті зафіксовано руйнування будинків, а також є загиблі.

Також російські окупанти обстріляли село Степок у Сумській області. Через ворожу атаку загинув останній житель населеного пункту.