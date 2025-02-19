Росіяни вдарили по Куп’янську: під завалами загинув чоловік

Ситуація в Куп'янську

Куп'янськ - місто в Харківській області України, яке під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну зазнало значних руйнувань та обстрілів. Наприкінці лютого 2022 року Куп'янськ був окупований російськими військами, а вже в вересні того ж року - звільнений.

Однак, після звільнення місто продовжує страждати від регулярних обстрілів. Проте попри постійні обстріли, частина мешканців залишається в місті, намагаючись адаптуватися до складних умов життя.

Зауважимо, що за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до українських позицій в районі Петропавлівки, але атаку було успішно відбито.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатись в повному зведенні Генерального штабу України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.