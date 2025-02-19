Росіяни вдарили по Куп’янську: під завалами загинув чоловік

Російські війська обстріляли Куп’янськ, зруйнувавши житловий будинок. Під завалами загинув місцевий житель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Харківської області.
Правоохоронці повідомили, що сьогодні о 15:37 росіяни вдарили, попередньо КАБами, по місту Куп’янськ.
"Обвалився та загорівся будинок. На жаль, загинув місцевий житель", - додали в поліції.
За їх даними, на місце влучання виїхала слідчо-оперативна група Куп’янського РВП, криміналісти та вибухотехніки поліції.
Оновлено о 18:20.
Харківська обласна прокуратура повідомила, що ще четверо людей дістали поранень через російську агресію.
За даними слідства, у с. Вільхуватка Купʼянського району орієнтовно о 13:25 зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона. Отримали поранення двоє чоловіків віком 65 та 55 років. Пошкоджено приватні домоволодіння.
Крім того, сьогодні у селищі Купʼянськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок. Отримали поранення двоє мирних мешканців. У важкому стані обох потерпілих госпіталізували до лікарні.
До того ж голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що сьогодні ворог здійснив удар БПЛА по житловому сектору в смт Купʼянськ-Вузловий.
Куп'янськ - місто в Харківській області України, яке під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну зазнало значних руйнувань та обстрілів. Наприкінці лютого 2022 року Куп'янськ був окупований російськими військами, а вже в вересні того ж року - звільнений.
Однак, після звільнення місто продовжує страждати від регулярних обстрілів. Проте попри постійні обстріли, частина мешканців залишається в місті, намагаючись адаптуватися до складних умов життя.
Зауважимо, що за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до українських позицій в районі Петропавлівки, але атаку було успішно відбито.
Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатись в повному зведенні Генерального штабу України.
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