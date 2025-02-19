Росіяни вдарили по Куп’янську: під завалами загинув чоловік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Харківської області.

До того ж голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що сьогодні ворог здійснив удар БПЛА по житловому сектору в смт Купʼянськ-Вузловий. "Постраждали двоє цивільних людей віком 70 та 63 років. Їх шпиталізували у тяжкому стані", - заявив він.

Крім того, сьогодні у селищі Купʼянськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок. Отримали поранення двоє мирних мешканців. У важкому стані обох потерпілих госпіталізували до лікарні.

За даними слідства, у с. Вільхуватка Купʼянського району орієнтовно о 13:25 зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона. Отримали поранення двоє чоловіків віком 65 та 55 років. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що ще четверо людей дістали поранень через російську агресію.

За їх даними, на місце влучання виїхала слідчо-оперативна група Куп’янського РВП, криміналісти та вибухотехніки поліції.

"Обвалився та загорівся будинок. На жаль, загинув місцевий житель", - додали в поліції.

Правоохоронці повідомили, що сьогодні о 15:37 росіяни вдарили, попередньо КАБами, по місту Куп’янськ.

Ситуація в Куп'янську

Куп'янськ - місто в Харківській області України, яке під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну зазнало значних руйнувань та обстрілів. Наприкінці лютого 2022 року Куп'янськ був окупований російськими військами, а вже в вересні того ж року - звільнений.

Однак, після звільнення місто продовжує страждати від регулярних обстрілів. Проте попри постійні обстріли, частина мешканців залишається в місті, намагаючись адаптуватися до складних умов життя.

Зауважимо, що за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до українських позицій в районі Петропавлівки, але атаку було успішно відбито.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатись в повному зведенні Генерального штабу України.

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