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Росіяни вдарили авіабомбою по Оріхову, загинув правоохоронець, багато постраждалих

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зранку вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області. Загинув 31-річний правоохоронець.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами Клименка, внаслідок удару також було поранено 12 людей, серед яких 4 працівників поліції. Наразі лікарі борються за життя поранених, серед яких декілька в важкому стані. 

"Загиблий - 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого", - додав Клименко.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Наприклад, лише нещодавно внаслідок ворожих обстрілів загинула мешканка Пологівського району. Тоді ж росіяни завдали удару по житлових будинках в Оріхові, Преображенці, Малій Токмачці та довколишніх селах. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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