Росіяни вдарили авіабомбами по Куп’янську: загинув чоловік, сталася пожежа

За даними ОВА, близько 20:50 російські окупанти застосували авіацію для удару по цивільному населенню Куп'янська. Внаслідок влучання КАБу одна людина отримала смертельні поранення, ще одна - травмована.

"Загинув 51-річний місцевий мешканець. Численних поранень зазнала 54-річна жінка. Потерпілу ушпиталили", - заявили в ОВА.

Окрім того, від авіаудару РФ зайнялася пожежа в гаражі.

Удари по Куп'янську

Раніше повідомлялося, що сьогодні росіяни близько 15:00 завдали авіаційні удари по Купʼянську. Попередньо встановлено, що для атак по місту війська РФ застосували ФАБ-500.

Дістала поранень 84-річна жінка. Чоловік 75 років зазнав гострої реакції на стрес. У місті пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, автомобілі.

Слід додати, що росіяни постійно атакують Куп'янськ. 19 лютого російські війська також обстріляли Куп’янськ КАБами, зруйнувавши житловий будинок. Під завалами загинув місцевий житель.

Пізніше Харківська обласна прокуратура повідомила, що ще четверо людей дістали поранень через осійську агресію.