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Росіяни вбили жінку та пошкодили дитячу лікарню в центрі Херсона, є загроза масованих атак

Фото: росіяни обстріляли центр Херсона, є загроза масованих атак (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли центр Херсона 13 квітня, є загибла. В ОВА попереджають, що є загроза масованих атак РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави ОВА Олександра Прокудіна, Telegram глави Херсонської МВА Романа Мрочка.

Обстріл Херсона

Російська армія обстріляла центр Херсона. Внаслідок атаки на місто одна людина загинула і одна поранена. 

"Травми, несумісні з життям, отримала 62-річна жінка", - зазначив Мрочко.

Крім того, 47-річного чоловіка доставили до лікарні працівники поліції. У нього вибухова травма та уламкові поранення.

Крім того, внаслідок артобстрілу у Херсоні пошкоджено дитячий медзаклад.

"На щастя, постраждалих немає - під час чергової ворожої атаки діти з батьками та працівниками закладу знаходились в укритті", - додав глава МВА.

Попередження про масовані атаки Херсона з боку РФ

Наразі є велика загроза масованих атак окупантів по Херсону.

"Ворог підступний і свідомо цілить по мирних людях. Будьте особливо уважні й обережні в святкові дні. Якщо немає нагальної потреби, залишайтеся вдома", - попередив Прокудін.

Нині, за його словами, спостерігається активність російських FPV-дронів великої дальності.

"Уникайте місця скупчення людей та будьте пильними в усіх районах", - додав він

Атаки РФ по Україні

13 квітня російські війська обстріляли Суми, Харків і Куп'янськ. Вранці 13 квітня росіяни атакували балістикою Суми.

Під ударами, яких було два, опинився центр міста. На той момент в епіцентрі удару було багато людей.

Наразі в Сумах через удар РФ 32 людини загинули, серед яких двоє дітей, ще 84, серед яких 10 дітей, були поранені.

Також російська армія атакувала Куп'янськ Харківської області з РСЗВ 13 квітня. Цей обстріл став другим за добу, двоє людей загинули.

Також російський безпілотник атакував дитсадок у Київському районі Харкова. Пошкоджено фасад будівлі та вибито вікна.

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