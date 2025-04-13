Росіяни вбили жінку та пошкодили дитячу лікарню в центрі Херсона, є загроза масованих атак

Російські війська обстріляли центр Херсона 13 квітня, є загибла. В ОВА попереджають, що є загроза масованих атак РФ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави ОВА Олександра Прокудіна, Telegram глави Херсонської МВА Романа Мрочка.
Російська армія обстріляла центр Херсона. Внаслідок атаки на місто одна людина загинула і одна поранена.
"Травми, несумісні з життям, отримала 62-річна жінка", - зазначив Мрочко.
Крім того, 47-річного чоловіка доставили до лікарні працівники поліції. У нього вибухова травма та уламкові поранення.
Крім того, внаслідок артобстрілу у Херсоні пошкоджено дитячий медзаклад.
"На щастя, постраждалих немає - під час чергової ворожої атаки діти з батьками та працівниками закладу знаходились в укритті", - додав глава МВА.
Наразі є велика загроза масованих атак окупантів по Херсону.
"Ворог підступний і свідомо цілить по мирних людях. Будьте особливо уважні й обережні в святкові дні. Якщо немає нагальної потреби, залишайтеся вдома", - попередив Прокудін.
Нині, за його словами, спостерігається активність російських FPV-дронів великої дальності.
"Уникайте місця скупчення людей та будьте пильними в усіх районах", - додав він
13 квітня російські війська обстріляли Суми, Харків і Куп'янськ. Вранці 13 квітня росіяни атакували балістикою Суми.
Під ударами, яких було два, опинився центр міста. На той момент в епіцентрі удару було багато людей.
Наразі в Сумах через удар РФ 32 людини загинули, серед яких двоє дітей, ще 84, серед яких 10 дітей, були поранені.
Також російська армія атакувала Куп'янськ Харківської області з РСЗВ 13 квітня. Цей обстріл став другим за добу, двоє людей загинули.
Також російський безпілотник атакував дитсадок у Київському районі Харкова. Пошкоджено фасад будівлі та вибито вікна.
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