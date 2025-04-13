Росіяни вбили жінку та пошкодили дитячу лікарню в центрі Херсона, є загроза масованих атак

Російські війська обстріляли центр Херсона 13 квітня, є загибла. В ОВА попереджають, що є загроза масованих атак РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави ОВА Олександра Прокудіна, Telegram глави Херсонської МВА Романа Мрочка.

Обстріл Херсона

Російська армія обстріляла центр Херсона. Внаслідок атаки на місто одна людина загинула і одна поранена.

"Травми, несумісні з життям, отримала 62-річна жінка", - зазначив Мрочко.

Крім того, 47-річного чоловіка доставили до лікарні працівники поліції. У нього вибухова травма та уламкові поранення.

Крім того, внаслідок артобстрілу у Херсоні пошкоджено дитячий медзаклад.

"На щастя, постраждалих немає - під час чергової ворожої атаки діти з батьками та працівниками закладу знаходились в укритті", - додав глава МВА.

Попередження про масовані атаки Херсона з боку РФ

Наразі є велика загроза масованих атак окупантів по Херсону.

"Ворог підступний і свідомо цілить по мирних людях. Будьте особливо уважні й обережні в святкові дні. Якщо немає нагальної потреби, залишайтеся вдома", - попередив Прокудін.

Нині, за його словами, спостерігається активність російських FPV-дронів великої дальності.

"Уникайте місця скупчення людей та будьте пильними в усіх районах", - додав він