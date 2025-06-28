Росіяни вбили вчительку та її чоловіка під час атаки дронів на Одесу

Удар по Одесі

В ніч на 28 червня росіяни випустили по Україні 23 дрони. Майже всі дрони були знешкоджені, але один ворожий безпілотник вдарив по Одесі. Також зафіксовано падіння уламків у восьми локаціях.

Головним напрямок удару ворога була Одеська область. Як відомо, в Одесі під удар потрапила багатоповерхівка. Внаслідок влучання виникла пожежа на поверхах з сьомого по дев'ятий.

Внаслідок атаки загинуло подружжя, ще 14 осіб постраждали. Серед постраждалих троє дітей.

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