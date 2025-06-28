Росіяни вбили вчительку та її чоловіка під час атаки дронів на Одесу
Внаслідок нічного удару по Одесі 28 червня загинули двоє осіб. Росіяни вбили вчительку Катерину Борсинську та її чоловік Валентина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram.
"Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина наймирнішої в світі професії: вчитель, соціальний педагог Михайлівського ліцею Борсинська Катерина і її чоловік Валентин", - повідомив Труханов.
В Одеському ліцеї "Михайлівський" висловили співчуття близьким подружньої пари, життя якої забрали російські терористи.
"Це невимовна втрата для всіх, хто знав Катерину Валентинівну особисто: відповідальна, порядна, чесна і добра людина; професійний, творчий педагог, професіонал своєї справи", - йдеться у повідомленні.
Удар по Одесі
В ніч на 28 червня росіяни випустили по Україні 23 дрони. Майже всі дрони були знешкоджені, але один ворожий безпілотник вдарив по Одесі. Також зафіксовано падіння уламків у восьми локаціях.
Головним напрямок удару ворога була Одеська область. Як відомо, в Одесі під удар потрапила багатоповерхівка. Внаслідок влучання виникла пожежа на поверхах з сьомого по дев'ятий.
Внаслідок атаки загинуло подружжя, ще 14 осіб постраждали. Серед постраждалих троє дітей.
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