ua en ru
Сб, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни вбили вчительку та її чоловіка під час атаки дронів на Одесу

Одеса, Субота 28 червня 2025 15:34
UA EN RU
Росіяни вбили вчительку та її чоловіка під час атаки дронів на Одесу Фото: в Одесі загинула вчителька через атаку росіян (t.me/truonline)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок нічного удару по Одесі 28 червня загинули двоє осіб. Росіяни вбили вчительку Катерину Борсинську та її чоловік Валентина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram.

"Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина наймирнішої в світі професії: вчитель, соціальний педагог Михайлівського ліцею Борсинська Катерина і її чоловік Валентин", - повідомив Труханов.

В Одеському ліцеї "Михайлівський" висловили співчуття близьким подружньої пари, життя якої забрали російські терористи.

"Це невимовна втрата для всіх, хто знав Катерину Валентинівну особисто: відповідальна, порядна, чесна і добра людина; професійний, творчий педагог, професіонал своєї справи", - йдеться у повідомленні.

Удар по Одесі

В ніч на 28 червня росіяни випустили по Україні 23 дрони. Майже всі дрони були знешкоджені, але один ворожий безпілотник вдарив по Одесі. Також зафіксовано падіння уламків у восьми локаціях.

Головним напрямок удару ворога була Одеська область. Як відомо, в Одесі під удар потрапила багатоповерхівка. Внаслідок влучання виникла пожежа на поверхах з сьомого по дев'ятий.

Внаслідок атаки загинуло подружжя, ще 14 осіб постраждали. Серед постраждалих троє дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні Атака дронів
Новини
ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Гром-1": що про неї відомо
ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Гром-1": що про неї відомо
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу