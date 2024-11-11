Росіяни вбили цивільного в окупованому селі поблизу Селидове, - Офіс генпрокурора

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Як пише Офіс генпрокурора, 11 листопада, у одному з Telegram-каналів була оприлюднена інформація щодо вбивства цивільного, яке скоїли російські терористи у Покровському районі.

Згідно з даними медіа, злочин стався після окупації села Новоолексіївка, яке знаходиться поблизу міста Селидове. На оприлюднених фотографіях видно тіло чоловіка, яке знаходиться на дорозі неподалік від зруйнованих приватних будинків.

"Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для перевірки інформації, встановлення всіх обставин події та ідентифікації жертви окупантів", - додає Офісу генпрокурора.

Воєнні злочини Росії

Воєнні злочини, вчинені російськими військами під час війни проти України, включають численні випадки нападів на цивільне населення, знищення житлових будинків, шкіл, лікарень та об'єктів критичної інфраструктури. Згідно з міжнародними нормами, атаки на цивільні об’єкти та невибіркові обстріли, які ставлять під загрозу життя мирних жителів, є грубим порушенням законів ведення війни. Значний розголос отримали події у містах Буча, Ірпінь та Маріуполь.

Сьогодні ж, 11 листопада, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про те, що в інтернеті шириться інформація щодо чергового розстрілу російськими терористами беззбройних українських військовополонених у Курській області.