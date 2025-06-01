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Росіяни вбили трьох жінок у Запорізькій області: наймолодшій було лише 18

Фото: через удар загинули трьоє жінок у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники завдали удару по Запорізькій області у неділю, 1 червня. Внаслідок атаки загинули троє жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

Як зазначив Федоров, росіяни завдали трьох ударів по селу Терни у Запорізькому районі (розташоване приблизно за 90 км від Запоріжжя). За словами голови Запорізької ОВА, російська атака забрала життя трьох жінок - 18, 35 та 56 років.

Також вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований магазин та поруч розташовані будинки.

Крім того, окупанти вдарили щонайменше трьома КАБами по селу Копані Воздвижівської громади у Пологівському районі. Внаслідок атаки загинув 67-річний чоловік.

 

Удар по Україні 1 червня

Нагадаємо, в ніч на 1 червня російська армія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 472 одиниці. Також росіяни атакували Україну сімома ракетами, зокрема і балістичними.

Сили ППО знешкодили 385 засобів повітряного нападу, але були і влучання.

Під ударом ворога були Київ та область, Житомирська, Одеська, Харківська області і Запоріжжя. Росіяни вночі вдарили по місту сімома "Шахедами". Були пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури.

Більше про наслідки масованої атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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