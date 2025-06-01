Росіяни вбили трьох жінок у Запорізькій області: наймолодшій було лише 18

Російські загарбники завдали удару по Запорізькій області у неділю, 1 червня. Внаслідок атаки загинули троє жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

Як зазначив Федоров, росіяни завдали трьох ударів по селу Терни у Запорізькому районі (розташоване приблизно за 90 км від Запоріжжя). За словами голови Запорізької ОВА, російська атака забрала життя трьох жінок - 18, 35 та 56 років.

Також вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований магазин та поруч розташовані будинки.

Крім того, окупанти вдарили щонайменше трьома КАБами по селу Копані Воздвижівської громади у Пологівському районі. Внаслідок атаки загинув 67-річний чоловік.