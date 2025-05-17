Росіяни вбили сім’ю з трьох людей: Зеленський розкрив деталі удару по автобусу на Сумщині
Російська армія під час удару по евакуаційному автобусу у Сумській області вбила родину: батька, матір та їх доньку.
Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За його словами, наразі у лікарнях перебувають семеро поранених після удару російського дрону по автобусу. У людей опіки, переломи, контузії. Всі отримують потрібну допомогу.
Він також нагадав, що вже відомо про дев'ятьох загиблих.
"За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким. Усі загиблі – цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", - пише Зеленський.
Президент нагадав, що вчора, під час перемовин у Стамбулі, у росіян була можливість припинити вогонь.
"Україна давно це пропонує - повне й безумовне припинення вогню для того, щоб зберегти життя. Росія зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі", - зауважив Зеленський.
Він вважає, що світ має тиснути на Росію для того, щоб убивства припинились. Для цього треба посилювати санкції.
"Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії", - написав Зеленський.
Удар по автобусу
Нагадаємо, сьогодні вранці неподалік Білопілля Сумської області російський дрон атакував автобус - девʼять людей загинули.
За словами очільника Білопільської громади, люди в автобусі їхали на евакуацію з Білопілля. Особи деяких загиблих ще встановлюють, більшість жертв - жінки похилого віку.
Також у регіоні оголошено день жалоби через удар РФ по автобусу.
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