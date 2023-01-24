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Росіяни вбили ще трьох мирних жителів Донецької області

Фото: росіяни вбили ще трьох мирних жителів на Донеччині (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби в черговий раз атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули троє цивільних, ще стільки ж людей дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 23 січня росіяни вбили 3 мешканців Донбасу: у Новопокровському, Парасковіївці та Часовому Яру. Ще 3 людини в області отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1319 людей, ще 2879 отримали поранення. При цьому нині неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора ввечері окупанти вдарили по житловому кварталу міста Часов Яр Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Також раніше повідомлялося, що на Донеччині троє людей підірвалися на ворожих мінах.

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