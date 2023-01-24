Росіяни вбили ще трьох мирних жителів Донецької області

Російські війська минулої доби в черговий раз атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули троє цивільних, ще стільки ж людей дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 23 січня росіяни вбили 3 мешканців Донбасу: у Новопокровському, Парасковіївці та Часовому Яру. Ще 3 людини в області отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1319 людей, ще 2879 отримали поранення. При цьому нині неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.