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Росіяни вбили ще одну людину. Жителів Херсона просять триматися подалі від центра

Фото: більшість дронів в Херсоні збивають, але не всі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні росіяни знову атакували дроном людей у центрі Херсона, внаслідок чого є жертва та постраждалі. Мешканців просять бути подалі від центральної частини міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо - одна людина загинула, ще двоє дістали поранення", - пише Прокудін.

Крім того, він попросив Херсоні найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу, оскільки тут спостерігається підвищення активність российских безпілотників.

"Наші сили оборони працюють - більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе", - наголосив він.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, кілька тижнів тому Прокудін повідомив, що росіяни значно активізували обстріли населених пунктів Херсонської області.

Ба більше, окупанти змінили тактику: спочатку вони скидають авіабомби, а потім накривають ту саму місцевість артилерією.

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