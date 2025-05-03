Росіяни вбили ще одну людину. Жителів Херсона просять триматися подалі від центра
Сьогодні росіяни знову атакували дроном людей у центрі Херсона, внаслідок чого є жертва та постраждалі. Мешканців просять бути подалі від центральної частини міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо - одна людина загинула, ще двоє дістали поранення", - пише Прокудін.
Крім того, він попросив Херсоні найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу, оскільки тут спостерігається підвищення активність российских безпілотників.
"Наші сили оборони працюють - більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе", - наголосив він.
Обстріли Херсонської області
Нагадаємо, кілька тижнів тому Прокудін повідомив, що росіяни значно активізували обстріли населених пунктів Херсонської області.
Ба більше, окупанти змінили тактику: спочатку вони скидають авіабомби, а потім накривають ту саму місцевість артилерією.
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