Росіяни вбили ще одну людину. Жителів Херсона просять триматися подалі від центра

Сьогодні росіяни знову атакували дроном людей у центрі Херсона, внаслідок чого є жертва та постраждалі. Мешканців просять бути подалі від центральної частини міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо - одна людина загинула, ще двоє дістали поранення", - пише Прокудін.

Крім того, він попросив Херсоні найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу, оскільки тут спостерігається підвищення активність российских безпілотників.

"Наші сили оборони працюють - більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе", - наголосив він.