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Росіяни вбили ще чотирьох цивільних у Донецькій області

Фото: російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби 19 січня внаслідок обстрілів на Донеччині загинули четверо мирних жителів, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 19 січня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донеччини: 2 у Дробишевому, 1 у Бахмуті та 1 у Максимільянівці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - написав він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію на Донеччині загинули 1313 цивільних, ще 2866 осіб отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулі Запорізька область зазнала рекордної кількості обстрілів. Росіяни здійснили 224 обстріли.

Також повідомлялося, що росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняються.

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Війна в УкраїніДонецька область