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Росіяни вбили понад 500 дітей від початку повномасштабного вторгнення в Україну

Фото: Росіяни вбили понад 500 українських дітей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Від початку повномасштабного вторгнення збройна агресія Росії забрала життя понад 500 українських дітей. Ще більше тисячі отримали поранення.

Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на заяву Офісу генерального прокурора.

За даними ювенальних прокурорів, внаслідок збройної агресії російських окупантів в Україні загинули 564 дитини.

"Більше ніж 2051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 28 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 564 дитини загинуло та понад 1487 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомили правоохоронці.

Найбільше постраждало дітей у таких областях, як:

  • Донецька - 567,
  • Харківська - 407,
  • Дніпропетровська - 161,
  • Херсонська - 159,
  • Київська - 131,
  • Запорізька - 123.

 

Зауважимо, що вчора росіяни атакували Глухів Шосткинського району. В результаті чого загинув 14-річний хлопець. Ще шестеро дітей віком від 12 до 16 років отримали поранення.

Тим часом в Миргороді Донецької області поранення отримала 13-річна дівчинка.

Більше того, сьогодні зранку росіяни обстріляли Комашани Херсонської області. В результаті отримали поранення 3 дітей: дівчинка 10 років та два хлопці - 15 і 17 років.

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