Росіяни вбили понад 500 дітей від початку повномасштабного вторгнення в Україну

Зауважимо, що вчора росіяни атакували Глухів Шосткинського району. В результаті чого загинув 14-річний хлопець. Ще шестеро дітей віком від 12 до 16 років отримали поранення.

Тим часом в Миргороді Донецької області поранення отримала 13-річна дівчинка.

Більше того, сьогодні зранку росіяни обстріляли Комашани Херсонської області. В результаті отримали поранення 3 дітей: дівчинка 10 років та два хлопці - 15 і 17 років.

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