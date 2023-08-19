Росіяни вбили понад 100 дітей в Маріуполі. Спротив знайшов докази, - мерія

"Завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік. Маріупольські діточки пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ", - йдеться у повідомленні.

Дані, що підтверджують окупанти - 101 дитина, що загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників.

"Згідно зі списком окупантів - 101 маріупольська дитина, з них тих, що можна опізнати - 87. Отримані дані дозволили нам верифікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра - 147 діточок", - заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він додав, що кількість дітей може бути більшою.

У мерії додали, що виклали частину документів росіян з дотриманням умов закону про захист персональних даних, розуміючи важливість інформації.

"Задля досягнення справедливості зберемо підтверджуючі зазначений жахливий факт документи і звернемось до правоохоронних органів з метою внесення даних про скоєний злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань для притягнення до кримінальної відповідальності. Кожен злочинець повинен бути покараний", - заявив міський голова Маріуполя.

Фото: документи росіян (t.me/mariupolrada)

Облога Маріуполя

Бої за Маріуполь почалися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і тривали з 24 лютого по 20 травня 2022 року. Загалом оборона міста тривала 86 днів, 82 з яких у повному оточенні.

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