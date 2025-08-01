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Росіяни вбили у Херсоні маму трьох дітей: вдарили з артилерії

Фото: росіяни вбили у Херсоні маму трьох дітей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 1 серпня, вдарили з артилерії по Херсону. В результаті обстрілу загинула мама трьох дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Орієнтовно о 06:40 російська армія обстріляла з артилерії Дніпровський район Херсона. Через ворожу атаку поранення, несумісні з життям дістала, мама трьох дітей 1974 року народження", - заявив Прокудін.

Він також додав, що за минулу добу російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди,  приватні гаражі та автомобілі. Окрім того, через російську агресію 6 людей отримали поранення.

Обстріли Херсону та області

Російські війська продовжують атакувати Херсон та область, попри втечу з регіону восени 2022 року. Останнім часом окупанти все активніше застосовують ударні дрони, а також регулярно обстрілюють обласний центр і звільнені населені пункти артилерією та керованими авіабомбами.

Так, у передмісті Херсона вночі ворожий ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини. Також нещодавно російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.

Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили дроном по медикам у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

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