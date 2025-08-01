Росіяни вбили у Херсоні маму трьох дітей: вдарили з артилерії

"Орієнтовно о 06:40 російська армія обстріляла з артилерії Дніпровський район Херсона. Через ворожу атаку поранення, несумісні з життям дістала, мама трьох дітей 1974 року народження", - заявив Прокудін.

Він також додав, що за минулу добу російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, приватні гаражі та автомобілі. Окрім того, через російську агресію 6 людей отримали поранення.