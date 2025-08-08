UA

Дональд Трамп Війна в Україні

Росіяни вбили FPV-дроном директорку лікарні в Костянтинівці, - ОВА

Ілюстративне фото: росіяни постійно атакують Костянтинівку (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти вдень 8 серпня ударом FPV-дрона вбили у Костянтинівці директорку лікарні та поранили ще трьох медичних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова.

"Сьогодні близько 15:00 у місті Костянтинівка стався ворожий обстріл за допомогою FPV-дрона, в результаті якого загинула одна цивільна особа - тимчасова виконуюча обов’язки директора КП "ЦПМСД" Костянтинівської міської ради", - сказано у повідомленні.

Горбунов додав, що поранення також отримали медсестра, завгосп та водій автомобіля, по якому вдарив дрон. Росіяни навмисне атакували медичних працівників, намагаючись їх вбити.

"Ця трагедія - чергове свідчення жорстокості ворога, який не зупиняється навіть перед атаками на цивільних медиків, які виконують надзвичайно важливу роботу. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Вкотре закликаємо всіх: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!", - додав Горбунов.

Зазначимо, що росіяни постійно атакують FPV-дронами цивільне населення. Так, 6 серпня ворог вдарив дроном по групі енергетиків у Дніпропетровській області. Під Покровськ окупанти перекинули елітних воєнних злочинців з групи "Рубікон", одне із завдань у яких - знищувати дронами цивільне населення та сіяти паніку.

Через удари росіян Покровськ та Костянтинівка опинилися на межі гуманітарної кризи. В обох містах ще залишаються тисячі людей, але завезти туди "гуманітарку" фактично неможливо.

КонстантиновкаВійна в Україні