Росіяни вбили FPV-дроном директорку лікарні в Костянтинівці, - ОВА

"Сьогодні близько 15:00 у місті Костянтинівка стався ворожий обстріл за допомогою FPV-дрона, в результаті якого загинула одна цивільна особа - тимчасова виконуюча обов’язки директора КП "ЦПМСД" Костянтинівської міської ради", - сказано у повідомленні.

Горбунов додав, що поранення також отримали медсестра, завгосп та водій автомобіля, по якому вдарив дрон. Росіяни навмисне атакували медичних працівників, намагаючись їх вбити.

"Ця трагедія - чергове свідчення жорстокості ворога, який не зупиняється навіть перед атаками на цивільних медиків, які виконують надзвичайно важливу роботу. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Вкотре закликаємо всіх: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!", - додав Горбунов.