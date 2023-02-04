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Росіяни вбили двох жителів Донецької області за добу, ще 14 поранили

Фото: росіяни вбили двох жителів Донецької області за добу, ще 14 поранили (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська не припиняють обстрілів Донецької області. За минулу добу від атак окупантів загинули двоє цивільних, а ще 14 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росія вбиває цивільних! За 3 лютого стало відомо про 2 жителів Донеччини, убитих росіянами: у Торецьку та Бахмуті. Ще 14 людей в області дістали поранення", - написав Кириленко.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли центр Торецька Донецької області з артилерії.

Також вчора окупанти обстріляли Покровськ з "Ураганів" та заборонених касетних боєприпасів.

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