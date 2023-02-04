Росіяни вбили двох жителів Донецької області за добу, ще 14 поранили

"Росія вбиває цивільних! За 3 лютого стало відомо про 2 жителів Донеччини, убитих росіянами: у Торецьку та Бахмуті. Ще 14 людей в області дістали поранення", - написав Кириленко.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли центр Торецька Донецької області з артилерії.

Також вчора окупанти обстріляли Покровськ з "Ураганів" та заборонених касетних боєприпасів.

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