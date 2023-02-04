ua ru
Сб, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вбили двох жителів Донецької області за добу, ще 14 поранили

Новость на русском →
Донецька область, Субота 04 лютого 2023 08:20
Росіяни вбили двох жителів Донецької області за добу, ще 14 поранили Фото: росіяни вбили двох жителів Донецької області за добу, ще 14 поранили (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська не припиняють обстрілів Донецької області. За минулу добу від атак окупантів загинули двоє цивільних, а ще 14 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росія вбиває цивільних! За 3 лютого стало відомо про 2 жителів Донеччини, убитих росіянами: у Торецьку та Бахмуті. Ще 14 людей в області дістали поранення", - написав Кириленко.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли центр Торецька Донецької області з артилерії.

Також вчора окупанти обстріляли Покровськ з "Ураганів" та заборонених касетних боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Донецька область Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Мобілізація в Україні. Де і хто має право видавати повістки: роз'яснення ЗСУ
Мобілізація в Україні. Де і хто має право видавати повістки: роз'яснення ЗСУ
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна