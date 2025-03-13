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Росіяни вбили двох хлопчиків-паламарів. Батьки не захотіли лишати їх в евакуації

Четвер 13 березня 2025 10:32
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Росіяни вбили двох хлопчиків-паламарів. Батьки не захотіли лишати їх в евакуації Фото: У Донецькій області загинули двоє дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Унаслідок російського обстрілу 11 березня в селі Гришине Донецької області загинули двоє братів - Максим та Тимофій. Хлопці були паламарями місцевого Покровського храму.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центру інформації УПЦ.

"Прошу молитов за н-п (новопреставлених - ті, які нещодавно померли, - ред.) братів Максима та Тимофія, паламарів Покровського храму с. Гришине, які загинули від ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Хлопчики, які загинули у Донецькій області (Покровське вікаріатство)

Раніше РБК-Україна писало, що у Покровській міській військовій адміністрації повідомляють, що брати 11 і 13 років загинули внаслідок артилерійського обстрілу селища Рівне Мирноградської громади ввечері у вівторок. Ще один 14-річний хлопець отримав поранення та перебуває у важкому стані.

Як зазначають представники місцевої влади, всіх трьох дітей ще в серпні-вересні минулого року евакуювали до Дніпропетровської області, однак згодом вони повернулися додому.

Обстріли Донецької області у березні

Також ми писали, що ввечері 8 березня 2025 року російські війська обстріляли житлові квартали Дружківки Донецької області. Спочатку повідомлялося про сімох поранених, однак згодом кількість постраждалих зросла до 12 осіб, серед яких 15-річна дівчина. Постраждалі отримали мінно-вибухові травми та різані рани, їм надано медичну допомогу. Обстріл пошкодив багатоквартирні будинки та кафе. За фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування.

Крім того, 7 березня російські війська здійснили масований обстріл міста Добропілля в Донецькій області. Станом на 8 березня, внаслідок атаки загинули 11 осіб, а 47 отримали поранення, серед яких 7 дітей.

Обстріл спричинив значні руйнування: пошкоджено щонайменше вісім п'ятиповерхових будинків, торговий центр, торгові павільйони та близько 30 автомобілів. Деякі будівлі вигоріли майже повністю.

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