Росіяни вбили дитячого письменника Вакуленка під час окупації Харківської області

У березні 2022 року російські окупанти викрали письменника з його будинку в селі Капитолівка поблизу Ізюма. Батьки Вакуленка шукали сина понад пів року. Згодом вони дізналися, що Володимира викрали російські окупанти.

Після деокупації Ізюма було знайдено масове поховання і журнал місцевої ритуальної служби, в якому ім'я письменника значилося під номером 319. І хоча спочатку прокуратура Харківської області заперечувала наявність тіла письменника, розслідувачі знайшли фото того, хто був похований під цим номером. На ньому були прострелені документи Вакуленка, а також татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Наразі загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.

Володимир Вакуленко - дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій.