Росіяни вбили дитину на Сумщині ударом безпілотника, - ОВА

"Близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару. 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків", - сказано у повідомленні.

Також від атаки постраждав 13-річний підліток. Його ушпиталили з уламковими пораненнями, лікарі борються за життя дитини. Ведеться встановлення обставин трагедії.

"Росія продовжує цілити по мирних. По дітях. Закликаю мешканців прикордонних громад не ігнорувати тривоги. Бережіть себе і своїх дітей", - додав Григоров.