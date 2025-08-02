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Росіяни вбили дитину на Сумщині ударом безпілотника, - ОВА

Україна, Субота 02 серпня 2025 17:56
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Росіяни вбили дитину на Сумщині ударом безпілотника, - ОВА Фото: росіяни тероризують Суми дронами (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти скоїли черговий воєнний злочин в Сумській області України. Ударом безпілотника ворог вбив одну дитину та важко поранив іншу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"Близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару. 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків", - сказано у повідомленні.

Також від атаки постраждав 13-річний підліток. Його ушпиталили з уламковими пораненнями, лікарі борються за життя дитини. Ведеться встановлення обставин трагедії.

"Росія продовжує цілити по мирних. По дітях. Закликаю мешканців прикордонних громад не ігнорувати тривоги. Бережіть себе і своїх дітей", - додав Григоров.

Нагадаємо, що російські терористи регулярно вбивають дітей в Україні. Так, після удару російських ракет по Києву загинула 31 людина, серед яких було шестеро дітей, ще 179 осіб постраждали.

У Харкові 1 серпня окупанти атакували місто терор-дроном "Молнія", через атаку ворога постраждали 10 осіб. Серед постраждалих було троє дітей - немовля та два хлопчики.

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