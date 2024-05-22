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Росіяни ударили по евакуаційному автомобілю у Вовчанську, загинув поліцейський

Фото: росіяни ударили по евакуаційному автомобілю у Вовчанську, загинув поліцейський (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи вдарили по автомобілю правоохоронців у Вовчанську, які планували евакуювати цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігоря Клименка.

Внаслідок удару загинув поліцейський, ще один поранений

"По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних", - розповів Клименко. 

Голова МВС додав, що ворог постійно застосовує безпілотники, у зв'язку з чим евакуаційні групи правоохоронців перебувають стабільно під ризиком. 

"Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди", - додав голова міністерства. 

Ситуація у Вовчанську 

На початку травня російські терористи розпочали наступ на Харківську область. Як розповідав президент Володимир Зеленський, найзапекліші бої точаться у Покровському, Краматорському, Курахівському напрямках. 

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, на території Вовчанська, куди зайшов ворог, перебуває майже сотня цивільних. Їх не випускають на евакуацію

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