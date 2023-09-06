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Росіяни цинічно звинувачують українську ППО у вбивстві людей на ринку в Костянтинівці

Фото: Наслідки удару по Костянтинівці (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 6 вересня, завдали удару по Костянтинівці в Донецькій області, внаслідок чого було вбито багато людей. Пропагандисти спішно почали звинувачувати в цьому "українську ППО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Російські пропагандисти не забарилися з реакцією - вони підло та цинічно звинуватили в ударі Україну. Мовляв, працювала українська ППО, але ракета полетіла непередбачуваною траєкторією або збила щось у небі просто на ринок", - йдеться у повідомленні.

Фото: Приклад пропаганди Росії (facebook.com/StratcomCentreUA)

Зазначається, що таку брехливу версію висунули поплічники Кремля Володимир Соловйов та Владислав Поздняков.

Таке трапляється не вперше

Зазначається, що подібним чином пропагандисти намагались "захистити" російську армію після удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня. Схожий наратив підхопили і інші пропагандистські Telegram-канали.

"Однак жодних доказів того, що у десятках жертв винна саме українська ППО, вони не надають. І не дивно, адже по мирним українцям вдарила саме російська ракета", - додали у Центрі.

Обстріл Костянтинівки

Російські окупанти сьогодні обстріляли Костянтинівку. В результаті сьогоднішньої атаки загинуло 16 людей, ще 31 поранено.

За попередніми даними адміністрації, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельні об’єкти.

Про ракетний обстріл російських терористів Костянтинівки - в матеріалі РБК-Україна.

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