Росіяни цинічно поширюють фейк про загибель людей у Києві від "ракети ППО", - ЦПД

Одразу після чергової масованої атаки у ніч на 23 червня, коли російські ракети та дрони влучили в житлові будинки у столиці та в області, кремлівська пропаганда активізувала поширення брехливих наративів, щоб зняти з РФ відповідальність за вбивства цивільних мешканців Києва та інших українських міст.

Як зазначили у ЦПД, ці заяви є відвертою маніпуляцією, яку Москва використовує щоразу після ударів по цивільній інфраструктурі. Таким чином Росія намагається виправдати свої дії перед міжнародною спільнотою та посіяти недовіру серед українців.

"Подібні заяви є цинічною і відвертою брехнею російської пропаганди, до якої Кремль вдається щоразу після терористичних ударів по Україні, щоб виправдати дії російської армії та намагатися спровокувати розкол між військовими й цивільними в Україні", - йдеться у повідомленні.