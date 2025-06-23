Росіяни цинічно поширюють фейк про загибель людей у Києві від "ракети ППО", - ЦПД
Росіяни поширюють фейк про те, що нібито всі удари по Києву в ніч на 23 червня, були спрямовані виключно по військових об’єктах, а загибель цивільних - це "результат роботи української ППО".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації у Telegram.
Одразу після чергової масованої атаки у ніч на 23 червня, коли російські ракети та дрони влучили в житлові будинки у столиці та в області, кремлівська пропаганда активізувала поширення брехливих наративів, щоб зняти з РФ відповідальність за вбивства цивільних мешканців Києва та інших українських міст.
Як зазначили у ЦПД, ці заяви є відвертою маніпуляцією, яку Москва використовує щоразу після ударів по цивільній інфраструктурі. Таким чином Росія намагається виправдати свої дії перед міжнародною спільнотою та посіяти недовіру серед українців.
"Подібні заяви є цинічною і відвертою брехнею російської пропаганди, до якої Кремль вдається щоразу після терористичних ударів по Україні, щоб виправдати дії російської армії та намагатися спровокувати розкол між військовими й цивільними в Україні", - йдеться у повідомленні.
Атака на Київ 23 червня
Нагадаємо, Російська Федерація у ніч на понеділок, 23 червня, запустила по території України понад 350 безпілотників, балістичні та крилаті ракети. Основний напрямок удару - Київ.
У столиці руйнування в кількох районах, є значні пошкодження інфраструктури. За останніми даними від МВС, вже відомо про 7 загиблих, серед них 6 - в Києві, 1 - в Білій Церкві (Київщина).
При цьому кількість постраждалих у Києві, за даними КМВА, зросла до 25-ти. Це в тому числі 4 дитини. 8 постраждалих - у Соломʼянському районі, 17 - у Шевченківському.
Під час комбінованої атаки також постраждала квартира соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополі. Будинок, де він жив із дружиною Оленою Тополею (співачкою Alyosha), пошкоджений ударною хвилею.
Детальніше про наслідки ворожого обстрілу по Києву - читайте у репортажі РБК-Україна.
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