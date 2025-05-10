Росіяни у третій день "перемир'я" вбили чоловіка у Херсоні

"Перемир'я" Росії

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване триденне "перемир'я" - з 8 по 10 травня. В Україні своєю чергою нагадали, що більше місяця тому погодилися на пропозицію США щодо припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що погоджується на 30-денне припинення вогню, а не на "перемир'я" на три дні, як хоче Путін.

Варто зазначити, що Росія не запускала ударні дрони по Україні дві ночі поспіль. Втім, окупанти не припинили обстріли України. За добу РФ вдарила по Запорізькій області майже 300 разів.

Також не зупинилися і бойові дії на фронті, попри обіцянки Кремля. За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України відбили 196 бойових зіткнень по всій лінії фронту за останню добу.

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