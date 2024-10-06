UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Росіяни стратили українських військових в Нью-Йорку: одного з катів вже взяли в полон

Фото: росіяни стратили українських полонених (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ та омбудсмена Дмитра Лубінця.

Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного росіянин, який був серед групи окупантів, яка стратила українських бійців. 

На допиті полонений росіянин розповів, що звірство він разом з іншими окупантами вчинив за наказом.

"З полоненими возитися нема коли. Полонених не брати. Дали команду розстріляти", - сказав він. 

Реакція омбудсмена

"Страти росіянами українських полонених - це воєнні злочини!", - наголосив Лубінець.

Він зауважив, що останнім часом у соцмережах зʼявляються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються у полон.

"Сьогодні в Інтернеті зʼявилися чергове відео, де окупанти, вірогідно, розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині. Зі своєї сторони, як омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими й міжнародного гуманітарного права", - підкреслив омбудсмен.

Він також зазначив, що за всіма ймовірними випадками направляє листи на ООН та МКЧХ.

"Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку... Такі речі - це неприпустимо і є порушенням прав людини!  Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання!", - підсумував він.

Росіяни вбивають полонених

Нагадаємо, що вчора стало відомо про випадок, який стався ще влітку. Військові РФ за наказом свого командування стратили чотирьох українських військових на території агрегатного заводу у Вовчанську.

Незадовго до цього ми повідомляли, що в мережі опублікували відео, на якому російські окупанти розстрілюють відразу 16 українських військовополонених. Детальніше про даний злочин можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОкупанти