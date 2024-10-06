Росіяни стратили українських військових в Нью-Йорку: одного з катів вже взяли в полон

Український дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ та омбудсмена Дмитра Лубінця.
Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного росіянин, який був серед групи окупантів, яка стратила українських бійців.
На допиті полонений росіянин розповів, що звірство він разом з іншими окупантами вчинив за наказом.
"З полоненими возитися нема коли. Полонених не брати. Дали команду розстріляти", - сказав він.
"Страти росіянами українських полонених - це воєнні злочини!", - наголосив Лубінець.
Він зауважив, що останнім часом у соцмережах зʼявляються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються у полон.
"Сьогодні в Інтернеті зʼявилися чергове відео, де окупанти, вірогідно, розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині. Зі своєї сторони, як омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими й міжнародного гуманітарного права", - підкреслив омбудсмен.
Він також зазначив, що за всіма ймовірними випадками направляє листи на ООН та МКЧХ.
"Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку... Такі речі - це неприпустимо і є порушенням прав людини! Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання!", - підсумував він.
Нагадаємо, що вчора стало відомо про випадок, який стався ще влітку. Військові РФ за наказом свого командування стратили чотирьох українських військових на території агрегатного заводу у Вовчанську.
Незадовго до цього ми повідомляли, що в мережі опублікували відео, на якому російські окупанти розстрілюють відразу 16 українських військовополонених. Детальніше про даний злочин можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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