Росіяни стратили українських військових в Нью-Йорку: одного з катів вже взяли в полон

Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного росіянин, який був серед групи окупантів, яка стратила українських бійців.

На допиті полонений росіянин розповів, що звірство він разом з іншими окупантами вчинив за наказом.

"З полоненими возитися нема коли. Полонених не брати. Дали команду розстріляти", - сказав він.

Реакція омбудсмена

"Страти росіянами українських полонених - це воєнні злочини!", - наголосив Лубінець.

Він зауважив, що останнім часом у соцмережах зʼявляються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються у полон.

"Сьогодні в Інтернеті зʼявилися чергове відео, де окупанти, вірогідно, розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині. Зі своєї сторони, як омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими й міжнародного гуманітарного права", - підкреслив омбудсмен.

Він також зазначив, що за всіма ймовірними випадками направляє листи на ООН та МКЧХ.

"Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку... Такі речі - це неприпустимо і є порушенням прав людини! Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання!", - підсумував він.