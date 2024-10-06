ua en ru
Нд, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни стратили українських військових в Нью-Йорку: одного з катів вже взяли в полон

Нью-Йорк, Неділя 06 жовтня 2024 19:40
UA EN RU
Росіяни стратили українських військових в Нью-Йорку: одного з катів вже взяли в полон Фото: росіяни стратили українських полонених (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ та омбудсмена Дмитра Лубінця.

Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного росіянин, який був серед групи окупантів, яка стратила українських бійців.

На допиті полонений росіянин розповів, що звірство він разом з іншими окупантами вчинив за наказом.

"З полоненими возитися нема коли. Полонених не брати. Дали команду розстріляти", - сказав він.

Реакція омбудсмена

"Страти росіянами українських полонених - це воєнні злочини!", - наголосив Лубінець.

Він зауважив, що останнім часом у соцмережах зʼявляються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються у полон.

"Сьогодні в Інтернеті зʼявилися чергове відео, де окупанти, вірогідно, розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині. Зі своєї сторони, як омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими й міжнародного гуманітарного права", - підкреслив омбудсмен.

Він також зазначив, що за всіма ймовірними випадками направляє листи на ООН та МКЧХ.

"Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку... Такі речі - це неприпустимо і є порушенням прав людини! Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання!", - підсумував він.

Росіяни вбивають полонених

Нагадаємо, що вчора стало відомо про випадок, який стався ще влітку. Військові РФ за наказом свого командування стратили чотирьох українських військових на території агрегатного заводу у Вовчанську.

Незадовго до цього ми повідомляли, що в мережі опублікували відео, на якому російські окупанти розстрілюють відразу 16 українських військовополонених. Детальніше про даний злочин можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Росіяни стратили українських військових в Нью-Йорку: одного з катів вже взяли в полон
Росіяни стратили українських військових в Нью-Йорку: одного з катів вже взяли в полон
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію