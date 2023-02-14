Росіяни скинули на наші позиції аерозольні гранати, а ЗСУ знищили три склади боєприпасів, - Генштаб

Російські військові скинули з дрону на позиції українських військ у районі Водяного аерозольні гранати. Тим часом наші захисники знищили три ворожі склади боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Росіяни, попри значні втрати, все що не відмовляються від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Вони продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Також активно діє ворожа авіація.

Протягом 14 лютого окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки та Краматорська у Донецькій області. Є поранені серед мирного населення. Пошкоджено палац культури, у якому працює центр видачі гуманітарної допомоги. Також уражено приміщення медзакладу.

Окрім того, загарбники загалом здійснили понад 25 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона, Очакова та Берислава. Російські снаряди пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, є поранені.

До того ж, високою залишається загроза подальших ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках не зафіксовано ознак формування наступальних угруповань росіян. Окупанти не припиняють мінометних та артилерійських обстрілів позицій українських військ і населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожих атак зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб у Харківській області.

не зафіксовано ознак формування наступальних угруповань росіян. Окупанти не припиняють мінометних та артилерійських обстрілів позицій українських військ і населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожих атак зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб у Харківській області. На Куп’янському та Лиманському напрямках загарбники обстріляли з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Берестове, Вишневе і Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Серебрянське лісництво, Білогорівку Луганської області та Федорівку - Донецької. Завдали авіаційних ударів в районах Берестового, Житлівки та Верхньокамянського.

загарбники обстріляли з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Берестове, Вишневе і Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Серебрянське лісництво, Білогорівку Луганської області та Федорівку - Донецької. Завдали авіаційних ударів в районах Берестового, Житлівки та Верхньокамянського. На Бахмутському напрямку під мінометні та артилерійські обстріли потрапили понад 20 населених пунктів, серед них - Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. Авіаційних ударів зазнали райони Бахмута, Іванівського та Курдюмівки.

під мінометні та артилерійські обстріли потрапили понад 20 населених пунктів, серед них - Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. Авіаційних ударів зазнали райони Бахмута, Іванівського та Курдюмівки. На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські атаки потрапили 22 населені пункти, зокрема, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області. Також росіяни завдали авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Вугледара. До того ж, ворог скинув з дрону на українські позиції у районі Водяного аерозольні гранати нелетальної дії типу К-51.

під танкові, мінометні та артилерійські атаки потрапили 22 населені пункти, зокрема, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області. Також росіяни завдали авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Вугледара. До того ж, ворог скинув з дрону на українські позиції у районі Водяного аерозольні гранати нелетальної дії типу К-51. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області. Також росіяни завдали авіаційних ударів біля Малинівки та Новоданилівки.

вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області. Також росіяни завдали авіаційних ударів біля Малинівки та Новоданилівки. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон і райони понад 25 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське Херсонської області.

Тим часом авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, 3 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.