Росіяни системно застосовують на фронті боєприпаси з отруйним газом, - ГУР

Російські війська системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Через неспроможність російської окупаційної армії досягти поставлених кремлівськими вождями завдань на полі бою загарбники використовують на фронті хімікати - упродовж злочинної війни проти України вони надали відповідній практиці системного характеру", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, нині на лінії бойового зіткнення, зокрема у Запорізькій області в районі населеного пункту Щербаки, дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.

Здебільшого йдеться про гранати РГ-Во. Росіяни скидають їх з безпілотників на позиції Сил оборони України.

"Застосований російськими загарбниками газ вражає слизову оборонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки - на жаль, серед захисників України вже є загиблі", - підкреслили в ГУР.

Там додали, що наразі тривають експертизи застосованої росіянами хімічної речовини з метою її точної ідентифікації.

