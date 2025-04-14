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Росіяни системно застосовують на фронті боєприпаси з отруйним газом, - ГУР

Понеділок 14 квітня 2025 17:48
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Росіяни системно застосовують на фронті боєприпаси з отруйним газом, - ГУР Фото: росіяни системно застосовують на фронті боєприпаси з отруйним газом (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Через неспроможність російської окупаційної армії досягти поставлених кремлівськими вождями завдань на полі бою загарбники використовують на фронті хімікати - упродовж злочинної війни проти України вони надали відповідній практиці системного характеру", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, нині на лінії бойового зіткнення, зокрема у Запорізькій області в районі населеного пункту Щербаки, дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.

Здебільшого йдеться про гранати РГ-Во. Росіяни скидають їх з безпілотників на позиції Сил оборони України.

"Застосований російськими загарбниками газ вражає слизову оборонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки - на жаль, серед захисників України вже є загиблі", - підкреслили в ГУР.

Там додали, що наразі тривають експертизи застосованої росіянами хімічної речовини з метою її точної ідентифікації.

Росіяни використовують на фронті хімічну зброю

Нагадаємо, нещодавно у ЦПД повідомляли, що російські війська на фронті почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Зокрема, відомо про декілька випадків на Куп’янському напрямку.

До того ж ще у грудні минулого року повідомлялося, що російські окупанти використовували на війні проти України хімічні речовини. Ворог від початку повномасштабної війни отруїв понад дві тисячі українських захисників.

Тоді у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли про можливе застосування російськими окупантами хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Також були повідомлення про застосування хімічної зброї російськими військами в районі Бахмута.

Окрім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт, який підтверджує наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у районі бойових дій у Дніпропетровській області. Дослідження проводилися на запит України.

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