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Росіяни розстріляли військових ЗСУ поблизу Селидового

Ілюстративне фото: росіяни розстріляли військових ЗСУ поблизу Селидового (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські військові стратили двох українських військових. Це сталось поблизу Селидового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними прокуратури, це сталось 18 жовтня 2024 року, о 14:38. Тоді російські окупанти захопили у полон двох українських військовослужбовців у Покровському районі.

Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - нагадали у прокуратурі.

Наймасовіший розстріл полонених

Нещодавно у мережі з'явилось відео, на якому російські окупанти розстрілюють одразу 16 українських військовополонених.

Згодом у прокуратурі розповіли, що це сталось на Покровському напрямку. Генпрокурор Андрій Костін зазначав, що це наймасовіша страта з початку російського вторгнення в Україну.

Ми повідомляли, що Україна встановила нові деталі розстрілу.

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