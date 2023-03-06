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Росіяни розстріляли українського полоненого на відео. В ОП обіцяють розплату

Фото: російські окупанти розстріляли українського військогвого (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти розстріляли українського військогвого за його слова "Слава Україні". В Офісі президента пообіцяли помститись за його смерть.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави ОП Андрія Єрмака.

У понеділок, 6 березня, соцмережами почало ширитись відео, на якому український військовий, котрий потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні". Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця.

Відзначимо, де і коли було зроблено відеозапис - невідомо.

На вбивство українського військового відреагували в ОП.

"Воєнні злочини культивуються у Росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього", - написав Єрмак.

Він заявив, що за кожен скоєний Росією воєнний злочин буде розплата, від якої ніхто не сховається.

Фото: в Офісі президента пообіцяли помститись за смерть українця (t.me/ermaka2022)

Нагадаємо, російська сторона не припускає участі міжнародних організацій в обмінах полоненими. Тому ці питання вирішуються у двосторонньому порядку лише між Україною та РФ.

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