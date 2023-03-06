Росіяни розстріляли українського полоненого на відео. В ОП обіцяють розплату

У понеділок, 6 березня, соцмережами почало ширитись відео, на якому український військовий, котрий потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні". Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця.

Відзначимо, де і коли було зроблено відеозапис - невідомо.

На вбивство українського військового відреагували в ОП.

"Воєнні злочини культивуються у Росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього", - написав Єрмак.

Він заявив, що за кожен скоєний Росією воєнний злочин буде розплата, від якої ніхто не сховається.

Фото: в Офісі президента пообіцяли помститись за смерть українця (t.me/ermaka2022)