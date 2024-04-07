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Росіяни розстріляли українських військовополонених в Кринках

Фото: росіяни вбили полонених бійців ЗСУ в Кринках (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти розстріляли українських військовополонених в Кринках на лівому березі Херсонської області. Відео з черговим російським злочином з'явилося в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"В одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, де зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок. На записі видно, що представник ЗС РФ здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів", - розповіли в прокуратурі.

Наразі українські правоохоронці за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.

"Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - наголосили в прокуратурі.

Російські злочини щодо військовополонених

Нагадаємо, російська армія не вперше вдається до порушення Женевських конвенцій, законів та звичаїв війни, розстрілюючи українських військовополонених. Такі випадки фіксувалися, зокрема, в Авдіївці, поблизу Роботиного, Бахмуту, а також в колонії Оленівки.

За даними ООН, лише протягом цієї зими російські окупанти стратили 32 українських військовополонених. Це значно більше, ніж у попередні періоди.

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Збройні сили УкраїниХерсонська областьВійна Росії проти України