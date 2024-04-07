Росіяни розстріляли українських військовополонених в Кринках

"В одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, де зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок. На записі видно, що представник ЗС РФ здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів", - розповіли в прокуратурі.

Наразі українські правоохоронці за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.

"Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - наголосили в прокуратурі.